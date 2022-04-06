Песков: Россия признает, что Зеленский — президент Украины

Россия признает, что Владимир Зеленский является президентом Украины, заявил в интервью французскому телеканалу LCI пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что финальный этап российско-украинских переговоров должен состояться между лидерами этих двух стран.

Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции, — сказал Песков.

Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей об убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что подобные сообщения — не правда.

Отдельно он добавил, что отвод вооружённых сил России из Киевской области — это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в результате которых могут быть приняты серьёзные решения, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия, выдвинутые российской стороной на переговорах .