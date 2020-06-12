Песков рассказал о списке зарубежных лидеров — гостей парада Победы

https://static.news.ru/photo/0c07d156-aca9-11ea-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент окончательного списка лидеров иностранных государств, которые посетят запланированный на 24 июня в Москве парад Победы, пока нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос юнармейцев во время акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Мы ожидаем, в первую очередь, что вместе с нами будут главы государств СНГ — стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем. Может быть и лидеры других стран приедут, с ними как раз сейчас идут переговоры, поэтому точного списка пока нет, — цитирует Пескова ТАСС.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая, перенесли на более поздний срок. Президент России Владимир Путин в конце мая объявил, что он состоится 24 июня, в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

Как писал NEWS.ru, ранее российский сенатор Алексей Пушков считает, что причин пригласить украинского президента Владимира Зеленского присутствовать на параде Победы у российских властей не было.