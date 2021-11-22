Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин нормально себя чувствует после ревакцинации. Глава государства уже проводит встречи, предаёт РИА Новости. О том, что политик сделал повторную прививку, стало известно накануне. Он привился «Спутником Лайт».

Нормально, <....> только что проводил встречи​, — ответил Песков на вопрос. как чувствует себя Путин после ревакцинации.

В Кремле также добавили, что президент пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Это произойдёт, когда такое разрешение дадут врачи, сообщил Песков. О желании стать добровольцем в испытании назальной вакцины от COVID-19 Путин сообщил вчера, 21 ноября на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Сделанная ревакцинация стала третьей прививкой, о которой отчитался президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Путин прошёл в июне текущего года. Тогда он сделал две прививки отечественным препаратом «Спутник V».

Ранее президент рассказал, что прививку от коронавируса «Спутником V» сделали более 50 млн соотечественников. При этом в мире эта цифра превышает 100 млн.