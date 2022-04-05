Песков рассказал о переходе на оплату экспортных товаров в рублях

Российская сторона не будет торопиться с переходом на оплату экспортных товаров в рублёвом эквиваленте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в данном вопросе решение должно быть «обдуманным, планомерным и тщательно выверенным», пишет РИА Новости.

Безусловно, здесь нет места для резких движений. Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно, — заявил Песков.

Ранее Путин подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

Руководство Банка России определило режим банковских счетов типа «К» для расчётов за природный газ с зарубежными партнёрами. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках. В сообщении поясняется, что уполномоченная организация открывает покупателям «К-счёт» в рублях и иностранной валюте. Средства в зарубежной валюте по контракту на транзит голубого топлива поступают на банковский счёт «К» в этой валюте.