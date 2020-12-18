Песков рассказал, когда Путин бывает жёстким

https://static.news.ru/photo/414a25c2-412c-11eb-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин проявил предельную жёсткость в разговоре с членами правительства о росте цен на продукты. Тем не менее, глава государства не склонен решать проблемы увольнением министров, считая это лёгким решением с сомнительной эффективностью, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гораздо сложнее, напомнил он позицию Путина, организовать работу так, чтобы она велась на оперативном и профессиональном уровне с максимальной отдачей. При этом, если требуется, Путин может быть жёстким, отметил представитель Кремля.

Уравновешенность — это одно, президент действительно уравновешен. А если говорить о жёсткости в рабочем режиме, то этой жёсткости иногда хоть отбавляй, — сказал Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его мнению, «разбор полётов» по теме цен на продукты, состоявшийся на прошлой неделе, как раз и демонстрирует, «насколько президент может быть жёстким».

Песков отметил, что в сложных ситуациях президент может быть одинаково жёстким и с работниками своей администрации, и с правительством, и с другими ведомствами.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря, как писал NEWS.ru, глава государства признался, что проблема с ценами на продукты в России его задела, особенно с учётом рекордного урожая. Он подчеркнул, что инструменты для снижения резко подорожавших товаров первой необходимости имеются и давно известны. Правительству нужно было своевременно реагировать, заявил Путин.

Российские производители и ретейлеры ранее подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и заверили, что цены на продукты уже стали снижаться.

Подписание соглашений стало частью мер правительства по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Он расценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно. Кроме того, заявлено о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.