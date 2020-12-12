Песков рассказал, что почти не контактирует с Путиным лично

https://static.news.ru/photo/fbbb6f7e-3d44-11eb-ba12-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что практически не контактирует лично с Владимиром Путиным из-за эпидемиологической ситуации.

Нет, нет. Практически нет, в основном по телефону и по тому же ВКС (по видео-конференц-связи. — NEWS.ru), — ответил Песков на вопрос о том, видится ли он с президентом лично.

Слова представителя Кремля прозвучали в фильме «Опасный вирус. Год первый» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин тестируется на коронавирус столько, сколько нужно для обеспечения безопасности. Он добавил, что Путин живёт и работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, в которой есть эпидемиологи и другие специалисты. По его словам, врачи составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

Ранее Песков рассказал, что испугался, когда после недели лечения коронавируса его состояние внезапно ухудшилось. Он признался, что даже задумывался о написании завещания. Песков рассказал, что ему было страшно, поскольку он заболел практически в один день с женой Татьяной Навкой. Вначале болезнь протекала «достаточно терпимо», но потом поднялась температура и развилась пневмония. Врачи сообщили ему, что практически за ночь «может удвоиться зона поражения», писал NEWS.ru.