Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о целях, которые стоят перед новым правительством РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Достижение целей национального развития требует от нового правительства максимальной эффективности, других вариантов сейчас нет, — заявил Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель Кремля сообщил детали принятия решения об отставке правительства бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Решение было принято на фоне новых задач и оценок, высказанных главой государства Владимиром Путиным.
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