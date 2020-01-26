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Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро сообщил о том, что в России, как и в Японии, большая часть зимы пройдёт без снега. Об этом сообщило РИА Новости.

Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро сообщил о том, что в России, как и в Японии, большая часть зимы пройдёт без снега. Об этом сообщило РИА Новости. Для районов на высоких...