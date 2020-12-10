Песков: Путин уверен, что передача доступной информации — не госизмена

https://static.news.ru/photo/15d44f7e-3b98-11eb-9c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин убеждён, что недопустимо обвинять в госизмене человека за передачу общедоступных сведений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения — убеждённая точка зрения — и он о ней сказал, — приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне NEWS.ru писал, что президент назвал чушью и трагикомедией попытки привлечения человека по статье о госизмене за передачу находящихся в открытом доступе сведений.

Так Путин прокомментировал слова журналистки, которая на встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявила, что на сегодняшний день под действие уголовной статьи о госизмене может попадать передача данных из открытых источников.

Если человек использует информацию, находящуюся в широком доступе, то он не может привлекаться за её кражу или передачу кому-либо, считает президент.