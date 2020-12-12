Песков: Путин тестируется на COVID-19 столько, сколько нужно

https://static.news.ru/photo/a5f345c8-3d42-11eb-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин тестируется на коронавирус столько, сколько нужно для обеспечения безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства, — заявил он.

Песков добавил, что Путин живёт и работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, в которой есть эпидемиологи и другие специалисты. По его словам, врачи составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

Ранее Песков заявлял, что у президента России Владимира Путина нет кабинетов-двойников в резиденциях для того, чтобы никто не мог понять, где на самом деле находится глава страны.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ, что для Путина якобы сделали два одинаковых кабинета в разных резиденциях. Таким способом усложняется возможность определить местонахождение президента, рассказывали журналисты. Как отмечалось в публикации, одинаковые рабочие кабинеты находятся в сочинской президентской резиденции и в Ново-Огарёво. Кроме того, приводились и данные о перемещениях борта Путина с сервиса Flightradar24.

Как писал NEWS.ru, российские телеканалы отвели три часа эфирного времени на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в полдень по московскому времени. Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.