Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что Путин также рассказал участникам встречи о своих международных контактах.

На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооружённых сил России на Украине, — сказал Песков.

В обсуждении ситуации на Украине приняли участие премьер страны Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, транспорта и экологии Сергей Иванов.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что украинская сторона хочет затянуть переговоры с Россией, выдвигая всё больше нереалистичных предложений. По словам главы государства, Москва готова продолжить «поиск развязок» в русле своих принципиальных подходов.