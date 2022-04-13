Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым

Белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждал возможность своей поездки в Крым на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 12 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что география поездок Лукашенко очень обширна, в связи с этим и до полуострова очередь может дойти.

География обширная, будем надеяться, что и до Крыма дойдёт очередь, — сказал он.

Лукашенко 12 апреля прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Амурской области белорусский лидер и Путин с вертолёта осмотрели ход строительства космодрома Восточный и инфраструктурных объектов. Позже главы двух государств провели двустороннюю встречу. В ходе беседы с Лукашенко президент России заявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим Путин высказал намерение и дальше укреплять интеграцию России с Белоруссией.

После переговоров с российским лидером Лукашенко вылетел во Владивосток. Там он провёл встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В феврале Лукашенко назвал условие признания Крыма российским. По его словам, об этом его должен попросить лидер РФ Владимир Путин.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».