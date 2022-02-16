«Изрядно надоели»: в Кремле оценили обращение Байдена к россиянам

В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении хозяина Белого дома Джо Байдена к российскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что без угроз послание американского лидера импонировало бы гораздо больше.

Песков поприветствовал то, что президент одной из крупнейших стран мира озаботился судьбой российских граждан.

Это должно нам импонировать. Правда, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то совершим, чего мы не собираемся совершать. Угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь Байдена выглядела бы намного лучше, если бы была обращена к украинскому народу с призывом «никогда не стрелять друг в друга».

Накануне Байден обратился к россиянам. Он заявил, что США, НАТО и Украина не угрожают РФ. Он подчеркнул, что не верит, будто граждане России хотят войны. При этом американский лидер добавил, что возможность «атаки» РФ на Украину всё ещё остаётся. Однако никаких доказательств так и не привёл.

Байден подчеркнул, что согласен с предложением Москвы решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём. Однако если проблема сохранится, Штаты и их союзники готовы ввести в отношении России санкции, включая меры экспортного контроля и заморозку работы «Северного потока — 2».