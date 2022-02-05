Песков предложил заменить термин «фейк-ньюс» после ошибки Bloomberg

Ошибочная публикация агентства Bloomberg о начале «вторжения России» на Украину свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс», передаёт РИА Новости.

Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц, — сказал представитель Кремля.

Песков считает, что это иллюстрация того, к чему способна привести атмосфера чрезвычайной напряжённости, которая в настоящее время сложилась из-за агрессивных действий «наших контрагентов в Европе».

А в целом, конечно, такое серьёзное издание, как Bloomberg, <...> можно даже говорить не «фейк-ньюс», а «Bloomberg-ньюс», что будет иметь под собой основания, — подытожил пресс-секретарь российского президента.

Прошлой ночью агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса.