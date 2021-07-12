Песков проголосовал на выборах в ГД онлайн

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Он отметил, что такой вариант очень удобен. Об этом сообщает РИА Новости.

Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что более 1,3 млн избирателей проголосовали онлайн в Москве. К 08:00 по федеральному избирательному округу было получено 1 328 358 голосов.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.