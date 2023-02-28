Песков поставил точку в вопросе воссоздания СССР Песков: воссоздать СССР в современных реалиях невозможно

Фото: Omer Messinger / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям», что воссоздать СССР в современных реалиях невозможно. Он напомнил о словах главы государства Владимира Путина, который сказал, что «любой желающий воссоздания Советского союза не имеет мозгов». По мнению Пескова, это самое исчерпывающее пояснение для тех, кто говорит о воссоздании СССР.

Мне кажется, что это самое исчерпывающее, наверное, пояснение возможного отношения к тем, кто говорит о воссоздании СССР. Это невозможно, — сказал Песков.

Он добавил, что существуют другие формы объединений, например, Союзное государство Россия-Беларусь.

Бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис ранее отметил, что разговоры о воссоздании Советского Союза путем объединения постсоветских стран бесполезны, потому что России нечего предложить бывшим союзным республикам. По его мнению, противоречия между ними в последнее время лишь растут, более того, последние 30 лет Россия бездействовала в вопросе объединения осколков бывшего государства, а при сотрудничестве со странами СНГ фокусировалась лишь на вопросе зарабатывания денег.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные аналитические данные и опрошенных бизнесменов сообщил, что в условиях масштабных санкций экономический период в России можно сейчас сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».