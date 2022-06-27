Песков пообещал создать «Алмазный фонд технологий» за 10–20 лет Песков: Россия может создать 50 собственных технологических разработок за 10–20 лет

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Россия в состоянии достигнуть цифрового суверенитета за 10–20 лет. Для этого ей необходимо создать «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков. Своё видение ситуации он назвал реалистичной задачей.

Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов, — сказал Песков.

Он отметил, что вопрос заключается также в том, что предпочесть: собственный «Алмазный фонд» технологических разработок, которых нет ни у кого более — тогда это можно считать технологическим превосходством, либо же располагать разработками аналогичными тем, что есть еще у нескольких стран — и тогда будет установлен цифровой паритет.

Песков также подчеркнул, что в отличие от классического «Алмазного фонда», экспонаты технологического в силу прогресса будут обесцениваться и их станет необходимо регулярно менять.

В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров заявил, что в России есть практически все необходимые технологии, чтобы производить любые необходимые лекарственные препараты. Он напомнил, что Москве уже удалось создать два препарата, в поставке которых стране отказали западные партнеры.