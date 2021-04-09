Песков пообещал раскрыть детали организации послания Путина

https://static.news.ru/photo/798061f6-9b1b-11eb-a16f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 12 апреля Кремль расскажет подробности о послании Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, в этот же день начнётся аккредитация на мероприятие журналистов.

В понедельник объявим аккредитацию и сообщим детали, — отметил он.

Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать информацию о том, что Путин выступит с посланием в выставочном зале «Манеж», сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что место оглашения послания до сих пор не названо. Оно состоится в очном режиме 21 апреля, пока уточняются состав участников и порядок присутствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер самостоятельно пишет текст обращения. Также представитель Кремля раскрыл основную тему послания. Путин намерен огласить системные меры поддержки по выходу из кризиса, связанного с COVID-19. Послание будет направлено на развитие страны после пандемии коронавирусной инфекции.