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Песков пообещал раскрыть детали организации послания Путина

02:10, 12 апреля 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 12 апреля Кремль расскажет подробности о послании Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, в этот же день начнётся аккредитация на мероприятие журналистов.

В понедельник объявим аккредитацию и сообщим детали, — отметил он.

Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать информацию о том, что Путин выступит с посланием в выставочном зале «Манеж», сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что место оглашения послания до сих пор не названо. Оно состоится в очном режиме 21 апреля, пока уточняются состав участников и порядок присутствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер самостоятельно пишет текст обращения. Также представитель Кремля раскрыл основную тему послания. Путин намерен огласить системные меры поддержки по выходу из кризиса, связанного с COVID-19. Послание будет направлено на развитие страны после пандемии коронавирусной инфекции.

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