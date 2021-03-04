Песков подтвердил назначение нового первого замдиректора ФСБ

https://static.news.ru/photo/6fadeb86-7cd4-11eb-a7cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности действительно назначен бывший уже глава Службы экономической безопасности, генерал Сергей Королёв. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее была обнародована информация, согласно которой глава государства Владимир Путин назначил первого заместителя директора Федеральной службы безопасности. Им стал генерал-полковник Сергей Королёв. Журналисты сообщили это со ссылкой на источники. Утверждалось, что указ был подписан 24 февраля.

Да, я подтверждаю, действительно, был такой указ. Действительно, Королёв назначен первым заместителем директора службы, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее эту должность занимал генерал армии Сергей Смирнов. В октябре прошлого года ему исполнилось 70 лет. Данный возраст считается предельным для государственной службы.

Как передавал NEWS.ru, Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса новым заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.