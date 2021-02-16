Песков перечислил точки зрения на программу льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/656844a6-7049-11eb-a86f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношение к программе льготной ипотеки сейчас неоднозначное и состоит из различных точек зрения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Продление льготной ипотеки может привести к пузырю, но существует точка зрения о том, что продолжение этой ипотеки позволяет решить проблему жилья для россиян, — приводит слова представитель Кремля «Газета.Ru».

При этом Песков отметил, что программа помогла сохранить динамику строительной области во время пандемии коронавируса. Однако, продолжил он, на данный вопрос существуют и экспертные точки зрения. Специалисты в области недвижимости считают, что льготные ипотеки способствуют появлению нечестных застройщиков, которые обманывают дольщиков. Президент, заверил Песков, поручил проработать данный вопрос.

На данный момент решение о продлении программы пока не принято, напомнил представитель Кремля.

Одним из противников продления льготной ипотеки под 6,5% по всей России является Центробанк. Регулятор также считает, что она может привести к избыточным рискам, и предлагает завершить льготную программу ипотечного кредитования. Президент при этом поручил кабмину проработать возможность снижения ставки по льготной ипотеке в РФ, сообщал NEWS.ru.