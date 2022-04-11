Песков отказался комментировать слова Кадырова о наступлении ВС на Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке Вооружённых сил (ВС) РФ к наступлению на Киев и другие города Украины, сообщает РИА Новости. Он отметил, что о ходе специальной военной операции ежедневно докладывает Министерство обороны РФ.

Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Всё-таки мы оставляем эту прерогативу Министерству обороны, собственно, два раза в день идут брифинги, поэтому я предлагаю вам оттуда получать информацию, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о словах Кадырова о поставленной задаче наступать на города Украины.

Ранее Кадыров заявил в видеообращении в Telegram-канале, что российские ВС готовят наступление на города и населённые пункты на Украине для освобождения их от «нациков» и «бандеровцев». По его словам, данное распоряжение отдано верховным главнокомандующим — президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что операция по освобождению территории республики будет ускорена и «интенсифицирована». Он подчеркнул, что из-за промедления страдает мирное население.