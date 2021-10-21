Песков опроверг возможность ограничения въезда в РФ для граждан Белоруссии

В Кремле не получали сигналов из оперштаба о возможности ограничения въезда в РФ граждан Белоруссии из-за обострения ситуации с ковидом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он также отметил, что власти России пока не собираются вводить более жёсткие ограничения.

В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба. В основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб. До сих пор каких-то таких рекомендаций не было, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном запрете въезда в РФ гражданам Белоруссии.

Ранее Песков также заявил , что власти пока не планируют введения более жёстких ограничений, так же как и дополнительных мер поддержки граждан из-за длинных нерабочих дней.

В кабмине РФ рассказали, какие отрасли получат выплаты от государства в качестве антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, поддержать решили предприятия, работающие в таких сферах как общепит, дополнительное образование, бытовые услуги и ряд других. Их размер составит один МРОТ на каждого сотрудника.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В правительстве, в свою очередь, предложили возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, действовавшие с марта по июль 2021 года. В кабмине отметили, что потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей.