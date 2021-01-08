Песков опроверг слухи о вакцинации Путина

https://static.news.ru/photo/e8ac7c6c-5346-11eb-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пока не делал прививку от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, правда ли, что президент уже привился от COVID-19.

Ранее появлялись слухи, что 5 января Путин сделал прививку от коронавируса, пишет «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, в декабре на ежегодной пресс-конференции Путин заявлял , что планирует сделать прививку от COVID-19, как только это станет возможным. По его словам, те вакцины, которые были в гражданском обороте на тот момент, были не рекомендованы для лиц старше 60 лет.

Он заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Путин добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.