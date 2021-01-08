Песков опроверг слухи о вакцинации Путина

Президент России Владимир Путин пока не делал прививку от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, правда ли, что президент уже привился от COVID-19.
Ранее появлялись слухи, что 5 января Путин сделал прививку от коронавируса,
Как ранее писал NEWS.ru, в декабре на ежегодной пресс-конференции Путин
Он заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Путин добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.