Песков: олигархов в России не существует

https://static.news.ru/photo/9555b01c-ab01-11ea-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

В России нет бизнесменов, которые используют свои деньги для влияния на политику, то есть олигархов. В этом уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее он заявил о причастности «денег российских олигархов» к финансированию протестов в республике.

Мы не знаем о каких-то российских олигархах, об их существовании. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина пояснил, что олигархами называют предпринимателей, имеющих устремления в политическом поле и готовых использовать свои средства для влияния на решения властей.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию телекоммуникаций.