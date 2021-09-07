Песков оценил возможность ужесточения наказания педофилам

В Кремле не ведётся никакой работы насчёт возможности ужесточения наказания за преступления, совершённые против детей. Свои функции выполняют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу совершённого в Кемеровской области изнасилования и убийства двух маленьких девочек.

До этого сообщалось, что Главное управление Министерства внутренних дел по Кемеровской области заявило, что в Киселёвске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. На поиски были вызваны все сотрудники правоохранительных органов. В итоге девочек нашли убитыми. Подозреваемый в убийстве задержан. Ведутся следственные действия.

Нет, никакой работы в администрации президента не ведётся. Свои функции выполняют правоохранительные органы, — сказал Песков, комментируя эту информацию.

Ранее сообщалось, что в городе Киселёвске Кемеровской области обнаружили тела пропавших 6 сентября Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Задержанный Виктор Пестерников признался в изнасиловании и убийстве детей и показал местонахождение тел. Завершение поисков NEWS.ru подтвердили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».