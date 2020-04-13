Песков оценил надежды на потепление отношений России и США

https://static.news.ru/photo/53a5595e-7d72-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House /Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас не стоит проецировать эффективность диалога президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу стабилизации мирового нефтяного рынка на отношения между двумя странами.

Стоит ли это всё проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу, — цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос, вселяют ли контакты президентов надежду на то, что отношения США и России в скором времени потеплеют.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что во время разговора Путин и Трамп не касались вопроса отмены антироссийских санкций, в том числе и против «Северного потока — 2».

Путин, как вы знаете, не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении России, — напомнил Песков.

10 апреля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на нефтяном рынке, включая сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также затронули тему борьбы с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков назвал опыт Москвы по борьбе с COVID-19 важным для других регионов.