Песков оценил идею перенести столицу России в Иркутск Песков: идея о переносе столицы России в Иркутск нереализуема

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает реализуемой идею переноса столицы России в Иркутск, ближе к Дальнему Востоку.

Не думаю, что эта инициатива реализуема, — сказал Песков.

Днем ранее кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести из Москвы в Иркутск. Открытое письмо опубликовали местные СМИ. Николаев предлагал сделать перенос столицы ближе к Дальнему Востоку одним из пунктов предвыборной президентской программы Путина.

Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля, — объяснял свое предложение историк.