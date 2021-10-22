Песков объяснил, почему Россия отказалась от сотрудничества с НАТО

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Москвичей предупредили о резком изменении погоды. Начиная с 24 октября в столичный регион придёт похолодание. Холодный атмосферный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, заявила NEWS.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, ночная температура в городе будет не выше ноля градусов. В Московской области будет ещё холоднее — ночью не выше минус трёх. Дневная температура будут колебаться в диапазоне...