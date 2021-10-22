Песков объяснил, почему Россия отказалась от сотрудничества с НАТО
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
14:30, 24 октября 2021
Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Североатлантический альянс считает Россию своим противником, поэтому в отказе Москвы от отношений с организацией нет ничего страшного. Несмотря на агрессию НАТО, РФ выступала за развитие отношений, но все усилия оказались тщетны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально, — сообщил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», комментируя приостановку деятельности постпредства РФ при Североатлантическом альянсе.
По словам Пескова, никакие миролюбивые заявления и камуфляжи агрессивной направленности НАТО не могут скрыть истинное предназначение этого военно-политического блока.
И поэтому ничего страшного не произойдёт, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений,— подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.