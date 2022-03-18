Песков назвал причину обрыва трансляции выступления Путина в «Лужниках»

Технический сбой на сервере стал причиной, по которой трансляция выступления президента России Владимира Путина во время митинга-концерта «Крымская весна» в «Лужниках» неожиданно прервалась, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. На мероприятии присутствовало более 200 тысяч человек.

Это было вызвано техническим сбоем на сервере, — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Президент России Владимир Путин выступил на концерте-митинге в «Лужниках» и поздравил гостей мероприятия с 8-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что крымчане в 2014 году сделали правильный выбор на референдуме и отдельно высказался о единстве народа и армии на фоне проходящей спецоперации российских военных по денацификации и демилитаризации на Украине.

Кроме того, российский лидер заявил в ходе выступления на праздничном концерте в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, что многонациональный народ Российской Федерации объединён общей судьбой на своей земле. По его словам, это первые строчки Конституции страны, и каждое слово, прописанное в ней, наполнено глубоким смыслом.