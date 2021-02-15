Песков объяснил, на чём основан рейтинг Путина

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Доверие к президенту России Владимиру Путину и его рейтинг основаны на делах, а не на инсинуациях, которые являются чушью. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал фильм про «дворец» российского лидера в Геленджике.

Ранее стало известно, что сенсационный фильм-расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Как утверждает издание Schwarzwalder Bote, видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой.

Как сообщал NEWS.ru, ранее кинокритик и член экспертного совета Виктор Матизен сообщил, что экспертный совет премии кинокритиков России «Белый слон» провёл предварительное голосование по выдвижению фильма Алексея Навального «Дворец для Путина» на награждение специальным призом.