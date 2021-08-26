Песков объяснил, кого коснётся новый указ об иностранном гражданстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил положения нового указа о возможности приёма на госслужбу россиян с иностранным гражданством. Его слова приводит РИА Новости.

Песков напомнил , что указ разрешает принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян с иностранным гражданством, от которого они не могут отказаться по не зависящим от них причинам. Его положения касаются очень небольшого числа граждан, в частности, граждан Украины.

Люди, которые уехали из Украины, <...> не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идёт, наверное, там о сотнях людей, не больше, — уточнил пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому гражданам РФ с иностранным гражданством разрешается заступать на государственную и муниципальную должность. Это допустимо в особых случаях, если прекратить иностранное подданство не удаётся по не зависящим от человека причинам. Решать, возможно ли прекратить иностранное гражданство, будет президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте. Также указ обязывает госслужащих «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства. Кроме того, чиновники не должны получать документы по второму гражданству и вообще совершать действия как граждане иностранного государства.