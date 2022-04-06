Песков: отвод сил России из Киевской области — это жест доброй воли

Отвод вооружённых сил России из Киевской области — это жест доброй воли для создания подходящих условий для переговоров, в результате которых могут быть приняты серьёзные решения, заявил в интервью французскому телеканалу LCI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые российской стороной условия. По его словам, военная операция будет завершена только после их выполнения.

Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из Киевской области, — заявил Песков.

Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей об убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что подобные сообщения — ложь, как и слухи об оккупации Украины.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, для Москвы ничего не изменилось. Он подчеркнул, что в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа делегациями. При этом пресс-секретарь не стал делиться информацией насчёт переговорного процесса между Россией и Украиной.