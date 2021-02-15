Песков о суде над Навальным: оскорблять ветеранов нельзя

https://static.news.ru/photo/2156e3e8-703b-11eb-a315-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал судебное заседание по обвинению оппозиционера Алексея Навального в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В нашей стране оскорблять ветеранов нельзя, — приводит его слова РИА Новости.

16 февраля прошло третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Обвинение просит назначить подсудимому штраф в размере 950 тысяч рублей. Адвокаты Навального потребовали оправдать оппозиционера и прекратить его уголовное преследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья назначила следующее заседание по обвинению Навального в клевете на 20 февраля.