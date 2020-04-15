Песков: нужно дождаться совещания у Путина по новым мерам поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/c15ffb5c-7f02-11ea-aba6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин 15 апреля выступит на совещании с членами кабмина. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что после этого станет понятно, какие ещё меры поддержки введёт государство для предпринимателей, попавших в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Ожидаем выступления президента в начале этого совещания, — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию, что власти собираются выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей.

Это информация из разряда слышал звон, не знаю, где он. Давайте дождемся сегодняшнего совещания, — отметил Песков.

Представитель Кремля при этом заверил, что меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация отслеживается правительством, «различные варианты обсуждаются».

К среде в России зафиксированы уже 24490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Как писал NEWS.ru, Путин проведёт совещание по развитию радиоэлектроники в закрытом режиме.