Песков не знает, пойдёт ли Путин в храм на Пасху

https://static.news.ru/photo/44adf4bc-7fd2-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, собирается ли президент России Владимир Путин посетить пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне о них не известно, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Вербное воскресенье призвал верующих из-за пандемии коронавируса остаться дома и смотреть пасхальную литургию по телевизору. Такие меры, поясни глава РПЦ, необходимы для того, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Сайт РПЦ опубликовал также письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая). В нём сказано, что церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан из-за санитарных требований.

Как писал NEWS.ru ранее парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу уроков и мастер-классов в преддверии празднования Пасхи. Специалисты расскажут всем желающим горожанам, как правильно подготовиться к празднику.