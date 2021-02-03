Песков не знает о реакции Путина на приговор Навальному

https://static.news.ru/photo/29547308-6609-11eb-9bfe-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе реакции Владимира Путина на решение суда о замене условного приговора оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный срок в колонии.

Он отметил, что Кремлю нечего комментировать в вопросе о приговоре Навальному.

Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов. Не будем делать это и сейчас, — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что не готов давать личную оценку ситуации.

Это решение суда, которое мы просто не имеем право комментировать, — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведет в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 23 и 31 января, а также 2 февраля в день суда в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста.