https://static.news.ru/photo/31ae351e-c986-11e9-92e0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы запланированном на 28 августа обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

В Кремле никогда не говорили о том, что сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация, — цитирует его ТАСС .

Песков также не ответил на вопрос о том, есть ли конкретные планы по срокам обмена удерживаемыми лицами.

Как ранее писал News.ru, обмен откладывается на неопределённый срок, заявил Валентин Рыбин, который является адвокатом находящихся на Украине граждан РФ. По его словам, мероприятие срывается по вине Киева из-за отсутствия указа о помиловании.