Песков не стал комментировать данные о вернувшихся из РФ в КНР заболевших

https://static.news.ru/photo/a31b229c-3b3d-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Информацию о случаях заражения COVID-19 граждан Китая, которые вернулись на родину из России, затруднился прокомментировать представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это должны специалисты отвечать, точно сказать вам я не могу, — приводит слова Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь главы страны не смог ответить и на вопрос о том, что Китай закрыл все пропускные пункты на российской границе для пассажирского сообщения.

О том, что у 22 из 27 вернувшихся из России китайских граждан обнаружили коронавирус, сообщили власти Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия 11 апреля. При этом 10 апреля руководство провинции Хэйлунцзян заявило о 28 случаях коронавирусной инфекции, выявленной у вернувшихся из российских регионов граждан КНР.

После этого провинциальный комитет по здравоохранению сообщил, что общее число инфицированных COVID-19 среди недавно прибывших из России в Хэйлунцзян китайских граждан возросло до 177 человек. При этом сообщалось, что все заболевшие прибыли в Китай из России через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, который находится в Приморском крае до его закрытия.

При этом все пропускные пункты с РФ для пассажирского сообщения Китай закрыл 9 апреля.

Как писал NEWS.ru, 13 апреля в Китае выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Это самое большое число заражений, выявленных за 24 часа, за последний месяц.