Песков не поверил в смерть Жириновского и отказался от комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать смерть лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. По словам представителя Кремля, он не владеет информацией, подтверждающей смерть Жириновского.

Нет, я не знаю. Может быть что-то произошло, пока идёт конференц-кол. Но я не располагаю информацией, — сказал Песков.

Ранее 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Глава партии ЛДПР ушёл из жизни на 76-м году жизни. Последние два месяца Жириновский лечился от коронавирусной инфекции. Володин назвал лидера ЛДПР «ярким и талантливым» политиком.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рассказал NEWS.ru, что считал политика настойчивым и целеустремлённым. Парламентарий считает, что ЛДПР сможет выстоять после смерти своего лидера.