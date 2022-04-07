Песков рассказал, от чего зависит возможность участия Путина в саммите G20

Кремль будет принимать решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) исходя из текущего положения дел и решений организатора встречи — Индонезии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, решающее слово будет оставаться за Индонезией.

Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва придаёт большое значение G20 и считает будущий саммит «важным участком работы».

Накануне агентство Bloomberg предоставило информацию, согласно которой американские чиновники принимали попытки убедить Индонезию не допустить участия Путина во встрече. Некоторые страны в составе G20 также могут отправить на саммит в ноябре делегации «более низкого уровня» в зависимости от присутствия там президента России. Отмечается, что впервые встреча может закончиться без официального коммюнике.

Глава Минфина США Джанет Йеллен следом заявила, что Штаты ответили отказом на участие в мероприятии в рамках саммита. По словам министра, Соединённые Штаты не будут участвовать в ряде встреч, на которые приглашена Россия.