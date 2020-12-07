Песков назвал успешной программу импортозамещения продуктов в России

https://static.news.ru/photo/3ce32e16-3876-11eb-9cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программа по замещению импортных продуктов питания в России прошла успешно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за счёт собственного производства в стране удалось заместить большую часть наиболее важных «санкционных» товаров.

Программа успешна. Цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, очевидно, что очень большие успехи достигнуты, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи Национального рейтингового агентства пришли к выводу, что Россия так и не сумела за шесть лет наладить поставки «санкционных» продуктов за счёт внутреннего производства. По мнению исследователей, запрещённые товары так и продолжают поступать в страну, но только через третьи страны, за что приходится переплачивать россиянам. Европейских поставщиков сменили компании из других стран, которые точно так же закупаются в Европе, и в данном случае речь идёт не о замещении, а о реэкспорте европейской «запрещёнки».

За всё это время существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Рыбу при наложении запретов стали поставлять из Чили, но при этом поставки норвежской рыбы в страну — ранее основного поставщика продукции — увеличились втрое.