Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия.
Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и возможностей всех стран, — заявил он.
На сегодняшний день в мире выявлено около 277 тысяч заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 11 тысяч человек. Выздороветь удалось 91 тысяче.
Ранее NEWS.ru писал, что Песков прокомментировал возможность закрытия Москвы из-за коронавируса. По его словам, на данный момент такой вариант не рассматривается.
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