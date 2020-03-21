https://static.news.ru/photo/72b9f1a2-6ba6-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия.

Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и возможностей всех стран, — заявил он.

На сегодняшний день в мире выявлено около 277 тысяч заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 11 тысяч человек. Выздороветь удалось 91 тысяче.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков прокомментировал возможность закрытия Москвы из-за коронавируса. По его словам, на данный момент такой вариант не рассматривается.