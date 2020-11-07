Песков назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/0f323342-2271-11eb-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с COVID-19 в России остаётся тревожной, правительственный штаб уделяет сейчас особое внимание регионам, чья система здравоохранения испытывает перегрузки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуация действительно остаётся тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Были выделены дополнительные средства для этого правительством, — цитирует РИА Новости Пескова.

На вопрос о возможном локдауне он ответил, что не все страны идут на этот шаг, многие «имеют необходимый потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики». В данный период, по его словам, «точечно вводятся определённые ограничения» в российских регионах в рамках особых полномочий, предоставленных ранее руководителям субъектов.

Как писал NEWS.ru, в России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132. Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тысячу. В оперштабе отметили, что на сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За последние сутки успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом, их общее число составляет 1 335 141. Также за минувшие 24 часа скончались 256 пациентов с COVID-19, всего жертвами пандемии в России стали 30 793 человека.