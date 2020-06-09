Песков назвал «не слишком стремительной» отмену ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/cc3dfd08-aa3b-11ea-91f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июня в разговоре с журналистами прокомментировал отмену ограничений в Москве, введённых на фоне пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, всё проходит «не слишком стремительно».

Песков отметил, что сейчас в столице сняты не все ограничения. Некоторые из них остаются в силе.

Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении ещё одной или двух недель, это же не полная отмена, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первом этапе отмены ограничений 21 мая 2020 года. До 14 июня 2020 года в столице действует режим самоизоляции. Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

С 9 июня в столице отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также снят график прогулок.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков заявил, что снятие ограничений на фоне пандемии коронавируса — это решение, принятие которого входит в полномочия главы региона. Эти полномочия реализуются в координации со штабом правительства.