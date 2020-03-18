https://static.news.ru/photo/82b0741a-6911-11ea-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочее расписание российского президента Владимира Путина, который за день проводит по несколько мероприятий, является лучшим индикатором самочувствия лидера страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Собственно, публичный рабочий график президента и является лучшим свидетельством состояния его здоровья. Все необходимые меры для защиты лидера страны от вирусов и других заболеваний проводятся круглосуточно, — цитирует Пескова ТАСС.

Песков при этом не знает, делал ли Путин тест на коронавирус и каким был результат, но пообещал уточнить эту информацию.

Глава страны продолжает вести активную работу. Во вторник Путин посетил сразу четыре публичных мероприятия. Он выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры, провёл совещание с кабмином и посетил центр мониторинга ситуации с коронавирусом, а также встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

18 марта Путин отправится в Крым, который в этот день празднует шестую годовщину воссоединения с Россией, с рабочей поездкой. На полуострове у главы страны запланированы несколько мероприятий на среду и четверг.

Во вторник президент провёл четыре публичных мероприятия — выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры, посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, принял участие в совещании с членами правительства и встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В среду он отправляется с рабочей поездкой в Крым, где у Путина запланирован ряд мероприятий на этот и следующий день.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков объяснил слова Путина о среднем классе.