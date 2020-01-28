Отношения России и Украины «ещё далеки от устойчивого тренда на нормализацию», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух государств, отношения ещё далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению, — отметил Песков в комментарии «Интерфаксу».
По мнению представителя Кремля, рано говорить об «отношениях двух стран» и оценивать влияние на них слов и поступков первых лиц.
Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с польским коллегой назвал Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны. В Кремле посчитали заявление Зеленского «ошибочным и оскорбительным» для памяти десятков миллионов погибших граждан СССР, в том числе украинцев.
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