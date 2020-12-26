Песков назвал эффективной работу властей во время пандемии

https://static.news.ru/photo/fe6b97f0-4837-11eb-9410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководству страны удалось с успехом справляться с проблемами, к которым привела эпидемия коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Всё-таки надо признать — в нашей стране всё произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешёвый популизм. Все эти призывы о «вертолётных деньгах» и так далее, они достаточно твёрдо были отвергнуты. Аргументированно, — сказал он, отвечая на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, власти предоставляли точечную помощь нуждающимся. Он также сравнил действия РФ с другими странами.

Давайте посмотрим на те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%? — отметил политик.

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей российских регионов. Всего за время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.

В относительном выражении прирост заболевших уже три дня не превышает 1%. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке (0,2%), в Еврейской АО (0,4%) и Республике Тыва (0,5%). Наибольшее число заражённых COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (6620), Санкт-Петербурге (3761) и Подмосковье (1609).

За весь период от коронавируса вылечились 2 450 829 жителей России (+24 390 за сутки), скончались от инфекции 54 778 человек (+552 за сутки).

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин сделает прививку от COVID-19, сообщал NEWS.ru.