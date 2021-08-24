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Песков назвал безопасность россиян в Афганистане безусловным приоритетом

13:02, 25 августа 2021
Песков назвал безопасность россиян в Афганистане безусловным приоритетом Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом, для её обеспечения будет делаться всё необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны представителей движения «Исламское государство» (запрещено в России).

Что касается обеспокоенности по поводу терактов, можно констатировать лишь одно: на территории Афганистана помимо талибов находятся также ещё и игиловцы, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что они не являются коренными жителями этой страны, но речь идёт о настоящих террористах. Поэтому, по его мнению, террористическая угроза в Афганистане весьма высока.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

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