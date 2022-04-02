Песков: на Россию оказывается самая большая санкционная нагрузка в истории

Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия».

Мы видим безумство санкционных увлечений. Самая большая санкционная нагрузка сейчас приходится на Российскую Федерацию​, — констатировал представитель Кремля.

Он напомнил, что были также арестованы резервные валютные счета РФ, что ускоряет «процесс эрозии» мировой резервной валюты.

Ранее Песков сообщил, что подобное санкционное давление заставляет работать, крутиться и налаживать собственные производства. Он добавил, что происходящее заставляет страну самостоятельно внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК и настраивать интеграцию с Белоруссией.

Песков также прокомментировал отношения между Россией и странами — членами Евросоюза, подчеркнув, что выход есть всегда и из любой конфронтации. Он отметил, что диалог с Европой всё-таки состоится, однако это дело не ближайшей перспективы, так как европейцам ещё только предстоит «протрезветь от американского бурбона».