Кто должен возглавлять Россию - решать россиянам, а не канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание немецкого главы государства о том, что фундаментов для отношений двух стран должна быть «Россия без президента Путина».

С кем быть России, наверное, всё-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ, — сказал пресс-секретарь Кремля.

Ранее Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на новый срок в качестве главы ЦБ. По его словам, Путин высоко оценивает работу нынешней главы Центробанка Набиуллиной и регулярно общается с ней по вопросам поддержания экономической стабильности

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.