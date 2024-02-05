В Кремле отреагировали на продажу активов «Яндекса» Песков: нам важно, чтобы «Яндекс» остался в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Коммерческие сделки, такие как разделение активов «Яндекса», не требуют согласования с администрацией президента РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие вопросы решают в рамках корпоративных договоренностей, пишет ТАСС. По словам Пескова, для России важно лишь то, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране.

Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно вопрос корпоративных договоренностей, — цитирует его слова агентство.

Ранее в «Яндексе» заявили, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В пресс-службе уточнили, что Yandex N.V. намерена в срок до 31 июля 2024 года сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Согласно данным МосБиржи, акции «Яндекса» после соответствующей информации упали на 9,26%.

Ранее компания Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса. Согласно опубликованной ранее информации, цена сделки должна была составить 23,8 млрд рублей. Новый глава Qiwi plc Алексей Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова, который после регистрации сделки по продаже российских активов покинул совет директоров и пост главы исполнительного директора.